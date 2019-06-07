Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Zarifoğlu’nun eşi Berat Zarifoğlu, 47 yaşında hayatını kaybeden eşiyle az ama mutlu zamanlar geçirdiklerini belirterek “Necip Fazıl’ın talebelerinden ilk olarak Cahit Bey ona kavuştu. Zaten Cahit Bey hastanede bir rüya görmüştü. Necip Fazıl ona ‘Buralar çok kıymetli, 20-25 sene sonra buralar çok daha değerli olacak. Buraya gelecek misiniz?’ demiş. Yirmi beş gün sonra ilk olarak Cahit kavuştu ona” dedi. Zarifoğlu ile 1976’da evlenen Berat Hanım, 7 Haziran 1987’de, evliliklerinin 11. yılında vefat eden eşini tahassürle yâd ediyor. Necip Fazıl’ın evlerine geldiğinde onun sevdiği çorbayı yaptığını anlatan Zarifoğlu “O zamanlar pek güzel yapamazdım çorbayı. Yine de ‘Güzel yapmışssın’ derdi bana” şeklinde konuştu.