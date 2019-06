Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Orta Doğu yıllardır dünyadaki dramların âdeta başşehri... Bugün Suriye’deki iç savaş yürekleri burksa da Irak’ta 1980’lerde yaşanan Halepçe katliamı gibi zulümler hafızalarda hâlâ taze. Kerküklü ressam Hamid Şerif de Baas rejiminin zulümlerini tuvaline yansıtan bir sanatçı. Baskılar yüzünden 1980’de İtalya’ya gitmek zorunda kalan Şerif, Orta Doğu’da yaşanan acıları eserleriyle Avrupalılara aktarıyor. Floransa’da yaşayan Şerif’in eserleri şimdi de İstanbul’da sergileniyor. Bağımsız Sanat Vakfında açılan “Harabe” isimli sergi, Saddam’ın el-Enfal Operasyonu esnasında yıktığı şehirleri merkezine alıyor.

VATANINDAN AYRILDI

Sorularımızı cevaplayan Hamid Şerif, 1980’de akademi eğitimini yarıda bırakarak İtalya’ya gitmek mecburiyetinde kaldığını söylüyor. Türkmen sanatçı “Çünkü o yıllarda Saddam Hüseyin, Kürtlere ve Kerkük’teki Türkmenlere karşı büyük bir baskı kurmuştu. Adına da el-Enfal denilmişti. Kendimizi köle gibi hissediyor, devamlı kontrol altında tutuluyorduk. Bu yüzden sanatımı daha iyi devam ettirebileceğimi düşünerek İtalya’ya gittim. Floransa’da güzel sanatlar akademisini bitirdim ve orada kendi üslubumu meydana getirdim” diyor.

Baas rejiminin Kerkük Kalesi’ni ve şehirdeki tarihî mekânları yıktığını söyleyen Şerif “Zulümle her şey yıkılabilir ama hayaller asla. Ben de bu yüzden memleketimde diktatörlerin harabeye çevirdiği şeyleri, tablolarımda yeniden, daha güzel şekilde inşa ediyorum. Benim sanatım bu...” diye konuşuyor.

TOPRAĞINDA HÜZÜN VAR

Kerküklü sanatçı eserlerine hüzün hâkim olduğunu kaydederek şunları söylüyor: Benim hayal dünyam biraz dramatik. Eserlerimde gözlere hitap etmekten ziyade gönüllere dokunmayı tercih ediyorum. Zaten bizim topraklarımızdan çıkan Nesimi, Fuzuli gibi şairlerin şiirlerinde de bu hüzün vardır. Bu yüzden bazen yaşadığım acıyı verebilmek için tuvali bir kısmını yakıyorum.

BİR RÜYAMIZ OLMALI

Şu an Orta Doğu’nun, terk ettiği devirden çok daha zor günler geçirdiğini söyleyen sanatçı Hamid Şerif “Kapital sermaye topraklarımız üzerinde bir oyuna girişti. Bugün Suriye’de yaşananlar beni kahrediyor. Ancak sadece üzülmek yetmez, bu dertlenme bir fiile dönüşmeli. Emperyalist devletlerin planlarına sanat yoluyla karşı durabiliriz. Ama bu sanat taklit olmamalı, bizi yansıtmalı. Her sanatçının kendine has bir üslubu ve rüyası olmalı. Şimdi çoğu sanatçının bir rüyası yok. Birçoğu gördüklerini kopyalamakla meşgul” diyor.