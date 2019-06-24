Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’nin tanınmış modern sanatçıları bir antik şehir için bir araya geldi. Murat Germen, Selma Gürbüz, Kâzım Karakaya, Murat Morova, Seyhun Topuz, Utku Varlık ve Semih Zeki’den oluşan yedi isim “İmparatorların Şehri” olarak bilinen Burdur’daki Sagalassos antik şehrinin ayağa kaldırılması için meydana getirdikleri eserleri, “Sagalassos İçin” sergisinde buluşturdu. Bozlu Art Project’te açılan sergi bir sosyal sorumluluk projesi olmanın yanında sanat dünyasının alakasını tarihi antik çağlara kadar uzanan, Büyük İskender’in geçtiği antik şehre çekmeyi de planlıyor. Sagalassos Vakfının desteği ile antik şehri ziyaret eden sanatçıların Sagalassos’tan ilham alarak ürettikleri yeni çalışmaları veya bu sergide yer almasını arzu ettikleri eserlerden meydana geliyor. Sergide yer alan eserlerin satışından elde edilecek gelirin ise antik şehrin Roma hamamının ayağa kaldırılması için kullanılması planlanıyor. Tarihin günümüze armağan ettiği Sagalassos’u yeni fikirler buluşturan sergiyi 31 Ağustos 2019 tarihine kadar Bozlu Art Project Mongeri binasında görebilmek mümkün.