Tunç’un iyiliğe doğru yola çıkmak isteyenlere ‘yol haritası ve rehber’ olma gayesiyle yazdığı eserinde, Nijer’den Tanzanya’ya, Filipinlerden Suriye’den dünyanın değişik ülkelerindeki enteresan hatıralarını okuyucuyla buluşturuyor.  Tunç “Herkesin bir hikâyesi var, benimkisi de kelebek etkisi gibi genişleyip ülke sınırlarını aştı” diyor.