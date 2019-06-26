İyilik hatıraları

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsani yardım organizasyonlarında gönüllü olarak vazife alan Turgut Tunç, seyahatlerinde yaşadıklarını “Yazmayı Sevmiyorum Ama Anlatacak Çok Hikâyem Var” adlı kitaba taşıdı.

Tunç’un iyiliğe doğru yola çıkmak isteyenlere ‘yol haritası ve rehber’ olma gayesiyle yazdığı eserinde, Nijer’den Tanzanya’ya, Filipinlerden Suriye’den dünyanın değişik ülkelerindeki enteresan hatıralarını okuyucuyla buluşturuyor. Tunç “Herkesin bir hikâyesi var, benimkisi de kelebek etkisi gibi genişleyip ülke sınırlarını aştı” diyor.

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