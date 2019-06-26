Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olarak 2010 senesinde açılan Arter, yeni yönetim kurulunu açıkladı ve logosunu yeniledi. Arter’in yeni yönetim kuruluna Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç başkanlık ederken iktisatçı ve koleksiyoncu Saruhan Doğan, Arter’in kurucu direktörü ve VKV Kültür-Sanat Danışmanı Melih Fereli, küratör Bahattin Öztuncay, iş insanı ve koleksiyoncu Ayşe Umur ile VKV Genel Müdürü Erdal Yıldırım üyeler arasında yer aldı. New York’taki Chermayeff & Geismar & Haviv tasarım ofisi tarafından tasarlanan Arter’in kırmızı ve siyah renklerden meydana gelen yeni logosu da kullanılmaya başladı.