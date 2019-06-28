Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu sene 26 Ekim- 1 Kasım’da tarihleri arasında 56’ncısı yapılacak olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin çalışmalarına başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önceki gün sinema sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda açıklama yapan Böcek, daha önce “Altın Portakal” isminin yeniden verildiği film festivalde, Türk filmlerinin birlikte yarıştığı “Ulusal Yarışma”nın yeniden ihdas edildiğini duyurdu. Böcek, “Sinema sektörü temsilcileriyle bu yılki festivali tüm detaylarıyla konuştuk. Ulusal ve uluslararası yarışmalarıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali özüne dönüyor” dedi. Bu kararı gazetemize değerlendiren FİYAB Yönetim Kurulu Üyesi Yönetmen ve Yapımcı Nazif Tunç, daha önce alınan “Ulusal Yarışma”nın kaldırılması kararının kendilerini üzdüğünü dile getirerek “Ulusal Yarışma Türk filmleri için bir ‘er meydanı’ gibiydi. Şimdi bu kategori festivale geri dönüyor. Bu Türk sinema sektörü için sevindirici bir gelişmedir. ‘Türkiye’de bir kategoride yarışacak sayıda kaliteli film üretilemiyor’ eleştirileri haklı değil” ifadelerini kullandı.