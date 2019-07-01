Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Hayatta bazı şeyler yaşama zevkimizi artırıyor... Mesela yaz aylarına hâkim olan neşe… Peki ya, yazın neşesi ile sanatın güzellikleri birleşirse ortaya nasıl bir tablo çıkardı? Şu günlerde, bu sualin cevabını bulabileceğiniz bir sergi var… Üsküdar Nevmekân Sahildeki, Nev Galeri’de açılan “Yaz Vakti” adlı sergi, yerli ve yabancı 12 sanatçının çalışmalarıyla sizi rengârenk bir yolculuğa çıkarıyor.

DOSTLUĞA İHTİYACIMIZ VAR

Sorularımızı cevaplayan serginin küratörü Yasemin Aslan Bakiri “Farklı sanat dallarını bir araya toplayan bu sergide, dostluk ve güzellikleri göstermeye çalıştık. Bunu da değişik kültürlerden 12 sanatçının çeşitli sanat dallarında yaptığı işlerle gerçekleştirdik. Sanatlar farklı olsa da eserler aynı şeyi söylemeye çalışıyor burada. Dostluğa her zaman ihtiyacımız var, yaz vakitlerinde de bunu uzun bir şekilde görebileceğimizi düşüyorum. Bu eserler aslında millî sanatımızın geldiği noktayı da gözler önüne seriyor” diyor.



Sergide birbirinden renkli resimleri yer alan Suriyeli sanatçı Mohamad Ayoubi, bir eserinde Yüce Allah’ın isimlerini evrenin içerisinde tasvir ediyor. Resim yapmadan evvel yüreğinde bir şeyler hissetmeye çalıştığını söyleyen Ayoubi “Bütün 99 ismi bir çalışmaya sığdırdım. Resim biraz puzzle gibi ama ilk baktığınızda ‘Allah’ ismini hemen görüyorsunuz. Ben Allah’ın yarattığı güzellikleri yansıtıyorum. Çünkü her şey Allah’tan gelip, Allah’a gidiyor” ifadelerini kullanıyor.

TÜRKİYE’DE BENİ ANLIYORLAR

“İstanbul sanat açısından Şam’dan daha iyi bir noktada. Burada yaptığım çalışmaların daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. İstanbul’un Doğu ve Batı kültürünü harmanlamış olması bunun önünü açıyor” diyen mülteci sanatçı ülkesinde yaşanan iç savaş hakkında ise şöyle konuşuyor: “Bütün güzel şeyler Allah’tan geliyor, bütün kötülükler ise insanın nefsinde yatıyor. Suriye’de yaşanan trajedinin arkasında da insanoğlunun kendisi var. Dolayısıyla bizim, var olan güzellikleri korumamız gerekiyor.”

Sergide eserleri yer alan diğer bir isim olan fotoğraf sanatçısı N. Ufuk Başkır da eserlerinin İslam geometrik sanatı ile Kelt çizimlerinin bir sentezi olduğunu söylüyor. Tek bir fotoğrafı kaleydoskop şekilde yansıtıp çoğaltarak eserler meydana getirdiğini anlatan Başkır, “Bu çalışmalarımı dünyanın çeşitli yerlerinde çekilmiş on binlerce kare içerisinden seçerek meydana getirdim. Çoğaltma yaparak bir kolaj ortaya çıkardım. Mesela Metropolitan Müzesi’ndeki şövalye grubundan bir tanesinden ‘Atlı Şövalye’ eseri ortaya çıktı” şeklinde konuşuyor.

ESERE DEĞİL İSME BAKILIYOR

Eserlerinde dokularla bir arayışa çıktığını ifade eden sanatçı Ufuk Başkır “Hayat zaten bir mana arayışı... Biz de varoluş sancısını bir şekilde aşmaya çalışıyoruz. Dokuları çok seviyorum zira hayat gibi her şey birbirine giriyor dokularda. İlham aldığım İslam geometrik desenlerinde sonsuzluğa giden çizgiler var. Ben de fotoğraflarımda bunları kapalı bir alana sığdırmaya çalışıyorum” şeklinde konuşuyor. Türkiye’deki sanat piyasasında da değinen Başkır “Ülkemizde sanat sadece, isimler üzerinden ilerliyor, esere bakılmıyor. Hâlbuki büyük sanatçılar bile bazı eserlerinde saçmalamış olabilir. Bunun tersine peçete kâğıdı üzerine bile bir şaheser yapılabilir. Bunu bilmem kim çekmişse değerlidir anlayışı sanata zarar veriyor” diyor.