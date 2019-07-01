Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hazırlanan Sinema Kahvesi faaliyetinde konuşan Özen, günümüz dizi ve film sektörünün kâr zarar üzerinden şekillendiğini kaydederek “Bazı dizi ve filmleri çekmek için zaman ve para, bazıları içinse fikir ve fikre değer veren merciler olması gerekiyor. Bizler dizi çekerken aslında çekirdeğin yanına meze üretiyoruz. Çok büyük anlamlar yüklememek lazım. Türk sinema ve dizi sektöründe henüz çok büyük paralar harcanarak büyük işler yapılacak bir ortam oluşmadı. Çünkü seyirci sayımız ve bütçe bunun için yeterli değil. Ancak uluslararası alana daha çok film dağıtmaya başlayabilirsek ileride olabileceğine inanıyorum” diye konuştu.