Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

14 Temmuz’a kadar devam edecek ola festivalde, 8 temsil sanatseverlerle buluşacak. Faaliyeti değerlendiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz “Geçen sene 10 bin seyirci sayısını geçmiş, kendi rekorumuzu kırmıştık. Bu sene seyirci sayımızı en az yüzde 20 oranında artırmayı ve kendi rekorumuzu geçerek daha fazla sanatsevere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. 14 Temmuz’a kadar sürecek olan İstanbul Opera Festivali’nin ardından, Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin de 3 Ağustos’ta başlayacağını kaydeden Yavuz “Türkiye’deki (bale) gruplarımız, İspanya ve Gürcistan’dan misafir ekiplerimiz var. İstanbul sonrası Bodrum Festivali’ni de sanatseverlerin kaçırmamaları gerekiyor. Antik mekânlarda klasik sanatları izlemek yaz akşamları için keyifli” şeklinde konuştu.