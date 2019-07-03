Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İsveç jimnastiğinin, Batılılaşma uğraşında olan Cumhuriyet Türkiye’si tarafından nasıl bire bir örnek alındığı SALT Beyoğlu’nda açılan bir sergiyle ortaya konuluyor. Sanatçılar Maria Andersson ve Nancy Atakan’ın yedi senelik ortak çalışmasıyla meydana gelen “Uygun Adım Marş!” isimli sergi, Türkiye’nin model aldığı kültürfizik anlayışı üzerinden bir devrin kültürel atmosferini anlamayı sağlıyor. Türkiye’ye İsveç beden eğitimi sistemini taşıyan Selim Sırrı Tarcan’ın hikâyesinin de çeşitli eserlerle ele alındığı sergide, bazı tarihî gerçeklere de vurgu yapılıyor. “Uygun Adım Marş!” sergisi adını İsveçli besteci Felix Körling’in “Şakıyan Üç Genç Kız” adlı şarkısına Türkçe sözler yazılarak uydurulan “Gençlik Marşı”ndan alıyor. SALT’tan Farah Aksoy’un programladığı sergide, Andersson ve Atakan’ın 2018’de Göteborg’da gerçekleştirdiği sergiden seçili işlerin beraberinde, yeni ürettikleri video ve kumaş işleri de sunuluyor. Türkiye’de beden eğitiminin kurulmasının kadınların üzerinde tesirlerine de dikkat çeken sergi, 30 Ağustos’a kadar görülebilecek.