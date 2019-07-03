Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini alan eser, King’in usta bir hikâye anlatıcısı olduğunu ispat eder mahiyette. Eserde, bir şehir parkında, katledilen on bir yaşındaki erkek çocuğunun cesedinin bulunmasıyla yaşanan cinayet sarmalı ele alınıyor. Katilin herkesin çok sevdiği beyzbol koçu ve İngilizce öğretmeni Terry Maitland olduğu söyleniyor. Parmak izi ve DNA sonuçlarıyla desteklenen diğer deliller onu işaret ediyor. Dedektif Ralph Anderson ise eskiden kendi oğlunun da koçluğunu yapmış olan zanlının, bir beyzbol maçının ortasında tutuklanması emrini veriyor. Ancak katil zanlısının cinayetin işlendiği gün başka bir şehirde çekilen videosu bulunuyor ve her şey altüst oluyor. Eser, dilemmalarla dolu cinayet hikâyesinin peşinden okuyucuyu bilinmezlerle dolu bir anafora doğru yolculuğa çıkarıyor.