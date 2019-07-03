Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selâmiçeşme ‘Özgürlük Parkı Amfiteatr’da düzenlenen festival çerçevesinde toplamda 14 oyun seyirciyle buluşacak. Festivalin önceki gün yapılan açılışı, Kedi Sahne Sanatları’nın hazırladığı “Çiçekçi Sokağı Cinayeti” ile gerçekleşti. Hakan Altıner’in yönettiği, Altan Gördüm, Deniz Türkali, Özdemir Çiftçioğlu, Damla Cercisoğlu, Gökmen Kasabalı, Berkay Şengil ve Sadi Özen’in oynadığı oyunu bini aşkın kişi seyretti. İki hafta sürecek festivalde “Tamamla Bizi Ey Aşk” “Hakikat, Elbet Bir Gün”, “Tırnak İçinde Hizmetçiler” gibi eserler önümüzdeki günlerde sahnelenecek.