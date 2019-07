Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

CMYLMZ - Diamond Elite Platinum Plus ile Cem Yılmaz, geçtiğimiz sezon büyük yankı uyandıran Alice Müzikali, dans gösterisi Sutra ve 21. yüzyılın en zeki bestecilerinden biri olarak tanımlanan Alman müzisyen Nils Frahm, Zorlu PSM’nin yeni sezonunda performans sergileyecek isimlerden oldu. Garanti BBVA Konserleri: Balthazar, Hindi Zahra, Hindistan’ın renkli kültürünü bir görsel şölene dönüştüren Beyond Bollywood Müzikali ve kült filmleri canlı orkestrayla birleştiren Movies in Concert Serisi de yeni sezonda Zorlu PSM’nin programında yer alacak.