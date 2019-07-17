Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

22 Şubat-7 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlerle buluşan sergide, bu defa 18 Ağustos’a kadar Türkiye’den 11 sanatçının 30’un üzerinde çalışması görülebilecek. Tekstil malzemesinin sanattaki yerini tarihî ve kültürel yönleriyle ortaya koyan sergide Belkıs Balpınar, Hussein Chalayan, Burhan Doğançay, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Şakir Gökçebağ, Gözde İlkin, Gülsün Karamustafa, Servet Koçyiğit, İrfan Önürmen, Sabire Susuz, Harald Schmidt Arşivi ve Ziya Tacir’in çalışmaları seyircilerle buluşuyor.“İplikten Çözülenler”, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun unutulmaya yüz tutan yazmacılık geleneğini canlandırıp tekrar hayata geçirme hikâyesinden Burhan Doğançay’ın Aubusson halı dokuma atölyelerinde gerçekleştirdiği duvar halılarına kadar birçok farklı hikâyeyi bir araya getiriyor. Sanatçı Şakir Gökçebağ’ın Goethe-Institut İstanbul’un desteğiyle Şark halılarını mekâna özgü olarak yeniden ve bu sergi için özel olarak ürettiği “Kozmos” adlı eser de görülebiliyor.