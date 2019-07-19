Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yönetmenliğini ve senaristliğini Barış Sarhan’ın üstlendiği filmin çekimleri, İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştirilerek, 21 günde tamamlandı. Filmde, oyuncu olmak isteyen bir AVM güvenlik memurunun trajikomik hikâyesi ele alındı. Post prodüksiyon aşamasına adım atan filmin sonbaharda uluslararası festivallere gösterileceği belirtiliyor. Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen ‘Cemil Şov’un oyuncu kadrosunda Başar Alemdar, Fuat Kökek ve Sennur Nogaylar da yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İKSV Köprüde Buluşmalar, Saraybosna Film Festivali ve !f ve Sundance Senaryo Lab tarafından desteklenen filmde Yeşilçam sinemasına da göndermeler yapılıyor.