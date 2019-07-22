Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dergide farklı akademisyen ve yazarların “Söz Uçar Yazı Kalır”, “Manayı Kaybetmek!” , “Üniversitede Okumak” “Okumaya Yazmaya Dair Tanımlar” ve “Roland Barthes ve Metin Üzerine” başlıklarında okuma ve yazmaya dair yazıları yer alıyor. Şeref Akbaba, Selami Şimşek, Semra Saraç gibi şairlerin mısralarının okuyucu ile buluştuğu dergiye; Semra Saraç, Nurşah Karaca, Emrah Bilge Merdivan ve Oğuzhan Öztürk hikâyeleriyle katkıda bulunuyor. Dergide ayrıca “Şirâze” Saklı Mektupları’nı tek tek açıp okurlarıyla paylaşmaya devam ediyor.