Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan Eğitim Bakanlığı ile Tiflis Belediyesinin iş birliği çerçevesinde düzenlenen 21. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nın kapanış töreninde gelecek yıl Türkiye'nin onur konuğu olacağı bildirildi. Törende konuşan Gürcistan'ın Kitap Yayıncıları ve Kitapçıları Birliği Başkanı Gvantsa Jovaba; Tiflis Kitap Fuarı tarihinde ilk kez onur konuğu statüsünün devir teslim törenini yaptıklarını belirterek, "Hepimiz biliyoruz ki 2020'de düzenlenecek fuarın onur konuğu, ülkesi Türkiye olacak." dedi. Daha önce Frankfurt, Londra, Pekin, Seul gibi dünyanın önemli kitap fuarlarına onur konuğu olan Türkiye için, Tiflis de yeni bir deneyim olacak.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek şunları söyledi;

“İstanbul Fellowship için yurtdışından çeşitli yayıncı birlikleri başkanlarını davet ettiğimizde, Basın Yayın Birliği’nin YATEDAM ekibinden arkadaşlarımız Gvenska Jabovo’yu tanıyorlardı. Özellikle Frankfurt’taki konuk ülke macerasından sonra onunla tanışıyorlardı. Biz onlarla dernek olarak ne tür işbirlikleri yapabiliriz, Fellowship’in etkisiyle neler konuşulabilir düşünerek hem bilgi verdik hem de onların Frankfurt tecrübelerini aldık. Türkiye’nin 20’de 1’i nüfusa sahip bir ülkenin ne kadar heyecanlı bir şekilde bu işi yürüttüğünü görünce açıkçası onlarla işbirliği yapılabileceğini düşündük.

“GÜRCÜCE BİR ÇOK YERDE KONUŞULAN DİLLERDEN BİRİ”

Ayrıca biz Bulgaristan’la çok ciddi bir kültürel etkileşim içerisindeyiz. Bu vesileyle Gürcistan’la da benzer etkileşim içerisine girebileceğimizi gördük. Gürcistan’tan gelmiş bir çok Kafkas kökenli vatandaşımız da var. Gürcüce neredeyse bir çok yerde konuşulan dillerden biri. Dolayısıyla bir adım atmak gerektiğini düşündük. Özellikle YAY-FET başkanı Münir Üstün’ün Gürcistan’la çeşitli temasları vardı. Ondan sonra biz burada neler yapabiliriz diye konuşmaya başladık. Ortaya çıktı ki biz bu kadar yakınız ve etkileşimlerimiz var. Normalde devletlerarası bir takım yazışmalar vardır. Burada ise yayıncıların kendi arasında işbirliğiyle bu iş gerçekleşti. Bu konuda biz İTO ve Kültür Bakanlığı’ndan da sözlü destek gördük. Türkiye Cumhuriyeti’nin büyükelçisi bu konuda bize büyük destek verdi. Dolayısıyla gayet de güzel bir adım atılmış oldu.

"ONUR KONUKLUĞU KÜLTÜREL BİR ALIŞVERİŞ"

Aslında onur konukluğu dediğimiz şey kültürel bir alışveriş. Biz onların kültürüyle alakalı bilgiler nedir kendimiz öğreniyoruz. Onlara da kendi kültürümüzden bir şeyler anlatıyoruz. Zaten bir takım ortak kökler, maziler varsa kültür alışverişi daha kolay oluyor.

Herhangi bir ülkeyle "market focus" olduğunuz zaman edebiyatınızın değiş tokuşu, birbiriyle etkileşimi, tarihteki benzerlikler, ekonomik benzerlikler ortaya çıkıyor. Bu kültürel alışveriş ciddi bir ithalat, ihracata dönüşüyor. Komşuyla ilişkilerin iyi olması da dünyada barış düşüncesine katkı sağlıyor. Mesela Bulgaristan, Türkçe’den en çok çeviri yapan ülkelerden bir tanesi neden Gürcistan’da olmasın?

ANADOLU’DA FARKLI GÖRÜNEN BİR ÇOK HİKAYE BİRBİRİNE YAKIN

Masalların bir kısmı Türkiye’ye göç etmiş olanların hikayeleri bir müddet sonra yerelleşmiş. Onlarda da benzer hikayeler var. Belirli bir coğrafyadakilerin çoğu aynı şeylerden bahsediyor. Anadolu’dan farklı farklı görünen bir çok hikayenin birbiriyle ne kadar yakın olduğunu fark ettik. Onların bildiği Türk yazarlar arasında polisiye meraklıları Ahmet Ümit’i biliyorlar. Hakan Günday, Bekir Develi, Orhan Pamuk, Nazım Hikmet bilinen yazarlar.”

2020 HAZIRLIKLARI NELER?

Türkiye'nin Gürcistan'da onur konuğu olmasını değerlendiren bir diğer isim YAY-FET (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu) başkanı Münir Üstün ise şunları dile getirdi;

“Kültür Bakanlığı, İTO ve dernekler hep birlikte bir organizasyon komitesi oluşturulacak.Daha önce kitap fuarlarında görev yapmış sivil toplum kuruluşlarının olduğu bir ekip bu. Çok iyi bir içerik oluşturulacağına eminim. Mart ayından itibaren oluşturulacak bir programla kitap fuarının gerçekleşeceği Mayıs sonuna en üst seviyeye çıkarak noktalayacağız. Edebiyatımızı, kültürümüzü, sanatımızı en iyi şekilde Gürcü kardeşlerimize anlatmak derdindeyiz.”