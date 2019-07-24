Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Merhum Akif Emre’nin teşebbüsleriyle hayata geçen Düşünen Şehir dergisi, 9. özel sayısında Kayseri doğumlu olan Mimar Sinan’a odaklandı. Mimar Sinan’ın dinî hayatından mimari fikirlerine, eserlerinde kullandığı sembollerden sanata verdiği kıymete ve eserlerindeki motiflere kadar birçok mevzu dergide ele alındı. Mimar Sinan Okumaları atölyesi meydana getirilerek dokuz hocanın fikirleriyle şekillendirilen özel sayı, Sinan’ın şehircilik telakkisini, çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde yeniden hatırlatıyor.

Dergideki makalesinde Mimar Sinan’ın usta olmadan Osmanlı eğitim sitemine dâhil edildiğini ve matematik ile marangozluk öğrendiğini anlatan Prof. Dr. Hayati Develi “Sinan’ı büyük mimar yapan, Osmanlıdır” görüşünü müdafaa ediyor. Sinan’ın samimi bir Müslüman olduğunun kaydedildiği yazıda, Selimiye’nin kubbesinin devasa şekilde yapılmasının “Müslümanlar Ayasofya kadar büyük camii yapamadılar” diyen Hristiyan mimarlara Sinan’ın cevabı olduğu ifade ediliyor. Develi, Selimiye’nin dört büyük sütunun Dört Halife’yi sembolize ettiğini de makalesinde hatırlatıyor.

YUNANLAR DA SAHİP ÇIKIYOR

Prof. Dr. Uğur Tanyeli’nin yazısında ise Ermeni ve Yunanlıların Sinan’a sahip çıkmaya çalıştığı kaydedilerek 1934 yılında Nikos Engonopoulos adlı Yunan bir ressam tarafından yapılmış bir “haçlı Sinan” resmine yer veriliyor. Hat sanatçısı Doç. Dr. Fatih Özkafa ise inşa ettiği bazı camileri inceleyerek Mimar Sinan’ın hat sanatına verdiği ehemmiyeti mercek altına alıyor. Yazıda Sinan camilerinde genelde “celi” tarzda yazı kullanıldığına dikkat çekiliyor.