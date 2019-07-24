Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kronik Kitap’tan çıkan “Julius Caesar” isimli eserde, bütün tenakuzlarıyla Caesar’ın hayatı gözler önüne seriliyor. Eserde, Caesar’ın kudretiyle Roma’ya nasıl hâkim olduğu ve Roma’nın istikbalini nasıl değiştirdiği anlatılıyor. Kitapta, bir rahip olarak kariyerine başlayıp generalliğe yükselen Caesar’ın karmaşık karakteri de analiz ediliyor. “Julius Caesar” eseri “Onu tarihin en mühim kişiliklerinden biri yapan özellikleri nelerdi?”, “Adı Almanya ve uzak Rusya’da bile niçin ‘imparator’ kelimesiyle eş tutuldu?”, “General olarak hangi vasıflara sahipti?” gibi suallere cevap arıyor.