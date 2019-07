Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

JCVD SAVUNMADA!

Hollywood’un asi dövüşçüsü Jean-Claude van Damme yani JCVD, genelde hızlı ve bir şeylerle kavgalı adamları canlandırdı. Kimi zaman bir albay olup askerleriyle mücadeleye girişti, bazen Frank Dux olarak yumruklarıyla kendini ispatladı. Ajan oldu, polis memuru olarak ter döktü, kurmaca filmde kendi hayatını bile oynadı... Eh tabii, 60’ına merdiven dayayan aktör, sonunda yoruldu ve duruldu! En azından son filmi ‘Koruyucu’da (Bouncer) öyle oldu! Yönetmen koltuğunda Julien Leclercq’ın oturduğu Fransızca çekilen filmde JCVD ile birlikte Sveva Alviti, Sami Bouajila, Sam Louwyck ve Kaaris gibi isimler rol alıyor. Usta aktörün, kızını korumaya çalışan mazisi karanlık bir fedaiyi canlandırdığı film, yavaş ama tesirli bir gerilim sunuyor.

PASİFİZE OLDU!

JCVD, tıpkı kendi kariyerindeki gibi her şeyi görüp geçirmiş Lukas adlı bir adam rolünde. Film usta oyuncuyu, insanüstü karakterlerin dünyasından reel dünyaya çekiyor aslında. Onu, her şeyi kaybettikten sonra savunmaya çekilmiş bir baba rolüne sokuyor. Tabii dövüş kabiliyetlerini böylelikle pasifize etmiş oluyor.

BELA KISKACI

Mazisini çok bilmediğimiz bir adam olan Lukas, bir gece mekânında fedailik yaparak birlikte yaşadığı kızını büyütmeye çalışıyor. Ama onun masraflarını karşılamakta biraz zorlanıyor. Hâl böyle iken mekânda çıkan bir arbede neticesinde suçlu bulunup işini de kaybediyor. Ardından kavgada ayakta kalanın seçileceği bir “iş görüşmesi” sonunda başka bir gece kulübünde fedai olarak çalışmaya başlıyor. Ama bu mekânın sahibi Dekkers’in, 20 ülkenin tutuklanmasını istediği bir kalpazan olduğu anlaşılıyor. Lukas’ya ulaşan polis de, dosyalarını önüne koyarak kalpazanlara karşı kendileri için muhbirlik yapmalarını istiyor. Böylelikle onu hapse sokmama sözü veriyorlar. Muhbirliği mecburen kabul edip kısa zamanda kalpazanların itimadını kazanan yorgun adam, daha büyük işlere bulaşıyor ve kendisini bir kıskacın içerisinde buluyor…

BUZ GİBİ HİKÂYE

Yönetmen Julien Leclercq, ‘Koruyucu’ filminde Hollywood’un usta dövüşçüsünü kullanarak Avrupai bir film üretiyor. Eserdeki soğuk gerilim giderek yükselen bir sis gibi etrafınızı sarıyor. Hikâyenin lokomotif karakterini canlandıran van Damme, alışılagelmişin aksine savunmada kaldığı bir rolde tesirli bir performans ortaya koyuyor. Ama kısa sahnelerle JCVD’nin dövüş kabiliyetlerinden seyirci mahrum edilmiyor. Film, rahatsız edici bazı sahneleri olsa da gece mekânlarında çalışan hayatların karanlık dünyalarına sizi şahit etmesi bakımından da kayda değer. Her ne kadar ortaya konan hikâye çok orijinal olmasa da ‘Koruyucu’ seyirciyi kendi atmosferine hapsedecek bir yapım olmuş.

GÜPEGÜNDÜZ GELEN KORKU

Korku sinemasında kalıplar zaman zaman yıkılıyor. Geçtiğimiz aylarda seyrettiğimiz Jordan Peele’nin ‘Biz’ (Us) adlı filmi nevi şahsına münhasır bir eserdi. Yönetmen Ari Aster’ın son filmi ‘Ritüel’ de aynı minvalden, sıra dışı bir gündüz korkusu mahiyetinde... Film, yaz gün dönümünde Midsommar faaliyetlerine katılan bir çiftin yaşadıkları enteresan hadiseleri merkezine alıyor.

‘Ritüel’in oyuncu kadrosunda Florence Pugh, Will Poulter, Jack Reynor ve William Jackson Harper gibi isimler bulunuyor. Korku sinemasına yepyeni bir soluk getireceğe benzeyen filmdeki hikâye şöyle: Birliktelikleri sarsılan Dani ve Christian çifti, İsveç’te izole bir kasabada yapılan Midsommar festivaline katılıyorlar. Bu tatili üzerlerine çöken karabulutları kaldırmak için bir şans olarak kabul eden çift, âdeta cenneti andıran Alplerdeki kasabaya âşık oluyorlar. Fakat zaman ilerledikçe pagan ritüellerinin yapıldığı bu yerin göründüğü kadar hoş olmadığını anlıyorlar. Nihayetinde Dani ve Christian, bir korku sarmalının içerisine dâhil oluyor. Türünün sıra dışı bir filmi olan ‘Ritüel’ çok konuşulacağa benziyor.

KABLONUN UCU NEREYE UZANIR?

İşlem hızı piyasa ekonomisinde o kadar mühim hâle geldi ki borsada milisaniyelerle milyonlarca dolar kazanılabilmekte... ‘Kod Adı: Hummingbird’ (Hummingbird Project) işte bu ekonomik realiteden yola çıkarak, Kansas’tan New Jersey’e düz bir fiber optik kablo döşemeye çalışan kuzenlerin yaşadığı maceraları işleyor. Kim Nguyen’in yönetmen koltuğunda oturduğu eserde, Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgård ve Salma Hayek başrollerde yer alıyor.

Vincent ve dâhi kuzeni Anton, Kansas’taki veri merkezinden New Jersey’deki New York Menkul Kıymetler Borsası veri merkezine düz bir fiber kablo ağı inşa etmek ister. Zira bu sayede saniyenin 16’da biri kadar zaman kazanacaklar ve bunun getirisi milyonlarca dolar olacaktır. Bu yüzden her ikisi de patronları Eva’yı karşılarına alarak, çalıştıkları şirketten istifa ederler ve küçük bir ekip kurarlar. Ancak arazilerinden fiber optik kablo geçirmek için anlaşma imzalamaları gereken 10 bin mülk sahibi ve tabii engeller karşılarındadır. Gözlerini karartıp işe koyulan ekip, yüzlerce kilometreye kablo döşemeyi başarır. Vincent, arazisinden kablo geçirmek istemeyen ve “Hızlı kılarak işleri daha iyi hâle getiremezsin. Teknoloji bizi yalnızlaştırıyor” diyen Amiş’le olan problemini bile çözer. Ancak Vincet’in hayatı hakkında öğrendiği gerçek bir dramı beraberinde getirir... İddialı film, karmaşık hikâyesi ve nihayette vardığı yerle beklentileri tam olarak karşılayamıyor.

SOKAKTAN SAHNEYE UZANAN YOL

Kübalı tanınmış dansçı Carlos Acosta’nın hayatını ele alan ‘Yuli’ filmi, bir çocuğun hiç istekli olmadığı hâlde dansçıya dönüşme hikâyesini anlatıyor. Sokaklarda zaman geçirmeye alışkın Yuli’deki yeteneği sezen babası, çocuğu zorla Küba Millî Dans Okuluna yazdırıyor. Zaman geçtikçe Yuli de kendi içindeki sese kulak veriyor. Afrika efsanesi Ogun’un oğlunun adını taşıyan Yuli, tabuları yıkarak Londra Kraliyet Balesi gibi saygın kurumlarda sahneye çıkan ilk siyah balet olmayı başarıyor. İspanyol yönetmen Icíar Bollaín’in Paul Laverty tarafından yazılan senaryodan adapte ettiği ve Carlos Acosta’nın kendini canlandırdığı ‘Yuli’; sanat, kökenler ve fedakârlık üzerine mesajlar ihtiva ediyor...

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

¥ ‘Korkuluk’

¥ ‘Tüylü Arkadaşlar’

¥ ‘Cin Aşk Büyüsü’

¥ ‘Küçük Kahraman’

¥ ‘Gaip’

EN ÇOK SEYREDİLENLER

¥ ‘Aslan Kral’ 139 bin 456

¥ ‘Örümcek Adam: Evden Uzakta’ 64 bin 52

¥ ‘Oyuncak Hikâyesi 4’ 28 bin 972

¥ ‘Ölümcül Sular’ 15 bin 545

¥ ‘Annabelle 3’ 11 bin 600