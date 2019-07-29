Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ercan Ertürk’ün tercüme ettiği beş kısımdan oluşan eserde, arşiv belgelerinin yanı sıra şiirlerden hikâyeye, romanlardan hatıralara kadar pek çok edebi kaynak kullanılıyor. Eserde 18. asrın sonuna kadar kendi zaman kültürü içinde kalan Osmanlının bu tutumunun daha sonra nasıl değiştirildiği ele alınıyor. Kitapta “Geç dönem Osmanlı mekteplerindeki herkesi kapsayan zaman yapısına uymak zorunda olanlar yalnızca öğrenciler değildi; öğretmenlerin de o çizelgelere uyması bekleniyordu. Belirlenen saatten on dakika geç gelen öğretmenler o gün hiç gelmemiş sayılıyordu. Bu durumda giremedikleri derslerin ücreti maaşlarından kesiliyordu” bilgisi yer alıyor.