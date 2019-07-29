Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul’un tarihi, arkeolojisi ve mimarlığına ilişkin araştırmaları “İstanbul Araştırmaları Dizisi” ile okuyucuyla buluşturan İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları’nın yeni kitabı raflardaki yerini aldı. Dizinin Tuncay Cengiz Göncü imzası taşıyan sekizinci yayını olan “Dolmabahçe Sarayı, İnşa Süreci, Mekân ve Teşkilatı” adlı eser, 19. asrın ikinci yarısında inşa edilen sarayın yapım safhasını ele alırken, son on beş yılda araştırmaya açılan birincil kaynaklar aracılığıyla bu safhaya dair neticeleri bir araya getiriyor. Kitap, inşa kadrosu, kalfa ve mimarlar, kullanılan malzeme, maliyet ve inşa organizasyonuna ek olarak mekân tefriş ve onarım keşif defterlerinden faydalanarak sarayın işlevleri ile ek yapılarına ilişkin bulgulara da yer veriyor. Sarayın siyasi ve kültürel açıdan analizi için mühim bir kaynak olmayı hedefleyen esere kitapçıların yanı sıra Pera Müzesi veya İstanbul Araştırmaları Enstitüsünden ulaşmak mümkün.