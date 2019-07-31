Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu sonbaharda Netflix’te gösterime girecek film, 20. asrın en büyük isimleriyle çalışmış meşhur tetikçi Frank Sheeran’ın gözünden savaş sonrası Amerika’da organize suç dünyasını anlatıyor. Amerikan tarihinin efsanevi sendika lideri Jimmy Hoffa’nın kayboluşunu mevzu edinen film, yaşanan siyasi gerilimleri açığa çıkarıyor. Öte yandan Martin Scorsese’nin bir sonraki filmi “Killers of the Flower Moon”un oyuncu kadrosuna Leonardo DiCaprio’dan sonra Robert de Niro da dâhil oldu. Eserin çekimlerine 2020’de başlanması planlanıyor.