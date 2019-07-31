Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Göçler ve mülteciler Türkiye’nin gündeminden hiç düşmeyen mevzuların ilk sıralarında yer alıyor. Sanat piyasası da uzunca bir zamandır mültecilerin dramına ses oluyor. Suriyeli mülteciler hakkında manipülasyonların arttığı şu günlerde, mevzuya dair bir sergi açılıyor. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin yaptığı “Göç” sergisi 3 Ağustos’ta Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Sergiye katılan 28 sanatçının eserleriyle, memleketlerinden ayrılmak zorunda kalan ve yakınlarını kaybeden insanların dramlarına ışık tutuluyor.

SEYİRCİ DEĞİL ŞAHİDİZ

Sorularımızı cevaplayan küratör Derre, yeni sergilerinde göç konusuna odaklanmalarının sebebini şöyle açıklıyor: “Serginin hazırlıklarına altı ay önce başlamıştık. Bugünkü tartışmalar yoktu ama o zaman da mültecilerin dramı canlıydı. Mülteci problemi ülkelerin tek başında çözebileceği bir şey değil. Politikacılar kadar sanatçılar da bu meselenin üzerine eğilmeliler.”



“Yaşanan dramları yansıtırken, umudu da ortaya koymaya çalıştık” diyen Derre “Sanatçıları bilgilendirdik. 28 isimden çarpıcı eserler ortaya çıktı. Mültecilere umudu aşılamak ve diğer insanları konuya dair düşünmeye sevk etmek gerekiyor. Mülteci dramını en iyi anlayan milletlerden biri Türkler. Çünkü dramları televizyondan seyretmiyor, bizzat şahitlik ediyoruz. Bu yüzden yükselen mülteci karşıtlığının zamanla azalacağına inanıyorum” şeklinde konuşuyor. Sanat piyasasında mültecileri ele alan çalışmalarının samimi duygularla yapıldığını savunan Kenan Bahadır Derre “Bence samimiyetle çalışılmasa bu kadar çarpıcı eserler ortaya çıkmazdı” diyor. Sergi, 3- 31 Ağustos tarihleri arasında Trump Alışveriş Merkezi’ndeki Trump Art Gallery’de görülebilecek.