Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Box Office Türkiye’den derlenen bilgilere göre, bu sene 29 milyon 490 bin kişi sinema salonlarını doldurdu. Gişeden elde edilen gelir ise 452 milyon 813 bin liraya ulaştı. Listenin ilk sırasında yer alan Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği “Organize İşler Sazan Sarmalı” 3 milyon 537 bin kişi tarafından seyredildi. Filmden elde edilen gelir 54,8 milyon lira oldu. Süper kahraman filmi “Avengers: Endgame” 2 milyon 480 bin seyirciye ulaşarak 44,8 milyon lira hasılatla listenin ikinci sırasına girdi. Yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un üstlendiği “Can Dostlar”, bir milyon 218 bin kişi tarafından seyredilerek en popüler üçüncü film oldu. Türk filmi “Bizim için Şampiyon” dördüncü sırasında, ABD yapımı “Captain Marvel” ise beşinci sırada yer aldı.