Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Hilton İstanbul Exhibition Center’da tertiplenecek fuar, Türkiye ve yurt dışından sanat galerilerini İstanbul’da bir araya getirecek. Sanat direktörlüğünü Yalın Alpay’ın üstlendiği fuar, bu yıl İran sanatına ayrı bir kısım ayırıyor. İran’ın sanat galerileri, sanat yazarları, meşhur koleksiyonerleri ve küratörleri dört gün boyunca fuarda Türk sanat dünyasıyla bir araya gelecek. Fuarda İran’ı temsil edecek galerilerin hangi sanatçıların katılacağının tespiti için İstanbul Art Show Seçici Kurulu ağustos ayı içerisinde Tahran’da çeşitli temaslarda bulunacak. Verilecek davetlerde, Türk çağdaş sanatının önde gelen örneklerinden parçalar da İranlı koleksiyonculara tanıtılacak. Temaslarla, iki ülkenin sanat dünyaları, galerileri ve koleksiyoncuları arasında yeni bağlar kurulması ve Aralık ayında İstanbul Art Show’un gerçekleştirilmesiyle bu bağların sıkılaştırılması hedefleniyor.