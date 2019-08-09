Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haldun Dormen'in rejiye katkılarıyla sahnelenen Taş Devri seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



"Çocukların eşlik edeceği birbirinden eğlenceli şarkılar, danslar ve esprileri ile Taş Devri Maceraları; sevgi, aile, dostluk, çalışkanlık ve hayvan sevgisi kavramlarıyla öğretici tarafını kullanarak çocuklarımızın kişisel gelişimini ve sosyalleşmesini amaçlayan pedagog onaylı bir çocuk oyunudur.



İyi kalpli Fred ve çalışkanlığı ile herkesin sevgisini kazanmış Barney birbirinden sakar iki yakın arkadaştır. Disiplinli Wilma ve akıllı Betty ise yeni buluşları, zekaları, lezzetli yemekleriyle Fred ve Barney’nin hayranlığını kazanmıştır. Yalnız bu iki çiftin aile olabilmesinin önünde bu yeni devrin engelleri vardır. Taş devri kanunları ile artık insanlar işlerine ve yeteneklerine göre ayrılacaktır. Yakın arkadaşlar farklı yeteneklerini bir araya getirir ve hepsi birbirinden yeni şeyler öğrenir. Herkesin beraber yaşaması gerektiğini ve aile olmanın önemini kanıtlarlar ve zekalarıyla Taş devri kanunlarını sevgi, dostluk, çalışkanlık ve saygı ilkeleri ile yeniden oluştururlar."



Oyuncular: Burcu Akyürek, Kübra Madak, Metin Hasgül, Efe Yeşilay, Ömer Faruk Şafak

Yapım: Basamak Yapım & Sahne Sanatları

Uyarlayan-Yöneten: Efe Yeşilay