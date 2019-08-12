Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahaflar ve illüstratörler bir festivalde buluşuyor. Bu yıl ilk defa tertiplenen KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali’nin ikinci etabı, Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri ile devam edecek. 22 - 27 Ağustos tarihleri arasında Moda’da gerçekleşecek festival, renkli faaliyetlere ev sahipliği yapacak. İstanbul Kadıköy Lisesi ve Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ev sahipliği yapacağı faaliyette çizgi ve sahaf dünyasının mühim isimleri kitapseverlerle birlikte olacak. Nadir bulunan kitaplar, dergi, plaklar ve eski belgelerle ikinci el kitaplar meraklılarıyla buluşacak. Festivalin diğer ayağında ise Türk ve yabancı çizerlerin yer alacağı sohbetler, canlı çizim atölyeleri, manga çizerlerinin söyleşileri gibi faaliyetler yer alacak.