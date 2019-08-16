Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Dr. Öğr. Üyesi Olcay Akyıldız’ın koordine ettiği “Kişisel Arşivi Işığında Leyla Erbil’in Edebi Dünyası” isimli projeyle yazarın kızı Fatoş Erbil tarafından üniversiteye bağışlanan nesneler ve belgeler araştırmacıların kullanımına açık hâle getiriliyor. İki sene zarfında tamamlanması hedeflenen projede şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 belge kataloglandı ve bunların yüzde 30’a yakını dijitalize edildi. Proje çerçevesinde Leylâ Erbil’in arşivi üç ana kategoriye ayrıldı. İlk kategoride şahsi mektuplar, resmî yazışmalar, pasaport ya da kimlik kartı gibi belgeler; ikinci kategoride yazarın metinlerine ait taslaklar, yayımlanmış ya da yayımlanmamış metinler, son kategoride ise çeşitli nesneler, kupürler, gazeteler, dergiler gibi malzemeler yer alıyor.