Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Es geçilen, görülmeyen, bazen “çöp” gibi görülen minik objeleri sanat kapsüllerine çevirip değişik bir bakış açısı kazandıran Kale, dünyada yeni bir konuşma dili oluşturmak için 25 yıl önce mikro art sanatına başladı. Bugüne kadar 350 farklı mikro eser üreten Kale, objelerini mikro objeler ya da yiyecekler üzerine yapıyor. Sanatını, farklı yerlerde yapmaktan çekinmeyen Kale, 7 Eylül’de New York’ta Türk kahvesini sanatıyla dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor. Kale, New York ziyaretinde kahve çekirdeklerinin, fincanların, tabakların ya da kağıtların üzerine telvelerle çizim yapacağını, çizimlerini sadece kahveyle gerçekleştireceğini ve içeriğinin dünyanın farklı bir ülkesi ya da şehri olacağını anlattı. Kale, “Türk kahvesinin ne kadar önemli bir sunuma sahip olduğunu anlatmaya gidiyoruz. Buradan dünya turuna çıkacağız” dedi

