Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Mevsimin yazdan güze döndüğü günlerde sanat tekrar canlanacak... Yeni sergiler, yeni filmler ve kitap fuarları sezonun başladığı ay olan eylülde meraklılarıyla buluşmaya başlayacak. Her sene sanatseverleri bir araya getiren faaliyetlerin yanında büyük sanat merkezleri, kapılarını ilk defa bu sezonda açacak…

Türkiye’deki en büyük sanat organizasyonlarından biri olan Contemporary Istanbul (CI) bu yıl 14. edisyonuyla kapılarını sanatseverler için açacak. 12-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda yapılacak sanat fuarı, yerli ve yabancı 70’in üzerinde galerinin eserleriyle “dünyanın sanatını” İstanbul’a taşıyacak.

16. İstanbul Bienali de 14 Eylül’de kapılarını açacak. Bienal sergileri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Pera Müzesi ve Büyükada’da seyircilerle buluşacak



PEŞ PEŞE SERGİLER

İstanbul Modern ise Canan Tolon’un 1980’li yıllardan günümüze sanat birikimini yansıttığı “Canan Tolon: Sen Söyle” adlı sergiye 6 Eylül’de ev sahipliği yapmaya başlayacak. Yapı Kredi Kültür Sanat da, yeni yaşını kutladığı “75. Yıl Sergileri” çerçevesinde Halil Altındere’nin sihirli resimlerinin yer aldığı sergiyi, 11 Eylül’de açacak. Bozlu Art Prject’de de yeni sezonda yeni sergilerle gelecek.



KİTAP FUARI ZAMANI

Eylül ayında kitap fuarları da geliyor. 5. İstanbul Uluslararası Arapça Kitap Fuarı 21-29 Eylül’de Türkiye Yazarlar Birliği tarafından kitapseverlerle buluşturulacak. Eylül ayı sonunda Manisa Kitap Fuarı, Kütahya Kitap Fuarı ve 7. Diyarbakır Kitap Fuarı gerçekleştirilecek.