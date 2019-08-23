Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu sene gösterimde Japon animasyon yönetmeni Mamoru Hosoda’nın “Küçük Kardeşim Mirai” adlı filmi sinemaseverlerle buluşacak. Eserin “otizm dostu” gösterimi İstanbul, Eskişehir ve Ankara’da olmak üzere üç farklı şehirde yapılacak. Film, loş bir salonda, ses seviyesi düşük tutularak gösterilirken seyirciler gösterim sırasında salonda yiyecek ve içecek bulundurabilecek, diledikleri gibi hareket edebilecek. Seans sırasında otizmli, öğrenme güçlüğü ya da duyusal problemler yaşayan çocuklar ve yakınları, birlikte film seyredebilecek. Engelsiz Filmler Festivali 7-9 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu’nda, 11-13 Ekim’de Eskişehir’deki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ve 16-20 Ekim’de ise Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara’da sinemaseverleri ağırlayacak.