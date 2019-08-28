Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1992'de 'Türkiye'nin ilk ve en iyi üniversite radyosu' sloganıyla yayın hayatına başlayan radyo boğaziçi tarafından 21'incisi gerçekleştirilecek olan müzik yarışması Battle of the Bands, bağımsız müzik gruplarının sesini duyurmaya devam ediyor. 26 yıldır Boğaziçi Üniversiteli müzikseverlerin ilgi odağı olan Sınırsız Müzik Günleri kapsamında düzenlenen Battle of the Bands, Türkiye'nin her köşesinden müzisyenleri sahneye çağırıyor.

Önceki yıllarda Badem, Gripin ve Hedonutopia gibi başarılı grupların ve üyelerinin ödül kazandığı Battle of the Bands; bu sene de DokuzSekiz Müzik Yapım, Allianz Motto Müzik, IF Performance Hall Beşiktaş ve Sonar House desteğiyle genç müzisyenlere iyi bir başlangıç yapma fırsatı sunacak.