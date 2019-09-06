Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi açılmak için gün sayıyor. Çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yakından takip ediyor. Kütüphanede incelemelerde bulunan Kalın, şu bilgileri paylaştı: Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olarak burada muhteşem bir eser inşa edildi. Külliye’nin genel mimari kimliğine uygun, hem Selçuklu hem Osmanlı hem de çağdaş mimariden esintiler taşıyan çok güzel bir sentez oluştu. Burası öncelikle kitap okumayı teşvik edecek bir ilim yuvası, bir kitap yurdu olarak bütün vatandaşlarımıza açık olacak. Ekim ayı içinde kütüphanenin resmî açılışını Cumhurbaşkanımızın yapması öngörülüyor. Yaklaşık 2 milyon kitapla bismillah diyeceğiz. Cumhurbaşkanımız 5 milyon kitap hedefi koydu. Elektronik ortamda ise âdeta sonu yok. Burası hem bizim ilim, kültür, sanat, düşünce mirasımızı yansıtacak hem de dünyanın önde gelen kültür ve medeniyetlerinin temel eserlerini bünyesinde barındıracak. Bu manada Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olacak. Teknolojiyi de takip eden bir altyapı burada kuruldu. Dolayısıyla okuyucularımız hem raflardan istediği kitabı matbu olarak alıp, sayfalarını çevirerek okuyabilecekler hem de elektronik ortamda o kitaplara, yayınlara, süreli yayınlara, dergilere, gazetelere ulaşma imkanları olacak.

ÖZEL KOLEKSİYONLAR

Genel koleksiyonun yanında özel koleksiyonların da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne kazandırıldığını bildiren Kalın, şunları söyledi: Merhum Şevket Eygi Bey, kütüphanesini hayattayken Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne bağışlamıştı. O koleksiyon burada. İlber Ortaylı Hoca kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bağışladı. Merhum Cemil Meriç'in kütüphanesinde bulunan kıymetli Osmanlıca eserler, kızı Sayın Ümit Meriç Hanımefendi'nin himmetiyle kütüphanemize bağışlandı. Bunun gibi yeni bağışlar gelmeye devam ediyor. Kütüphanemiz bu özel koleksiyonlarla giderek daha da zenginleşecek.