Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akmerkez, okulların açıldığı ilk hafta sonu 14-15 Eylül tarihlerinde Üçgen Teras’ta düzenlenecek ‘Okula Dönüş Festivali’ ile minikleri ağırlayacak. Yapılan bilgilendirmede; sanat, müzik, dans, spor, çevre, farkındalık ve daha fazlasına ilişkin konularda atölye ve etkinliklerle dolu Okula Dönüş Festivali, ücretsiz olarak tüm çocuk ve ebeveynlerin katılımına açık olacak.

Çocuk yogasının ve parkurlu spor etkinliklerinin de yapılacağı festivalde, ayrıca çocuklar ritim atölyesinden bitki atlası atölyesine, müzikal tiyatrodan dramaya kadar birçok atölyeye katılabilecek. Küçük şefler atölyesinde ise çocuklar birbirinden özel lezzetler hazırlayacak, otomatlar aracılığıyla hediyelerini toplayacak.