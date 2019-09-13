Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Akbank’ın ana sponsorluğunda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşen fuarda bu sene 74 galeri, 510 sanatçı ve bin 400’den fazla çağdaş sanat eseri yer alıyor.

YİRMİ İKİ ÜLKEDEN ESER

Sanat şöleni havasında geçen CI’ın katılımcıları, stantları tek tek dolaşarak, 22 ülkeden gelen dünya çağdaş sanat çalışmalarını yakından inceleme imkânı buluyor ve bizzat sanatçılardan eserler hakkında bilgi edinebiliyor. Fuarda Art-O-Rama ile yapılan iş birliği çerçevesinde Galerie Creve-Coeur, Paris Duble V, Marsilya galerileri Contemporary Istanbul’da ağırlanıyor. 15 Eylül kadar devam edecek fuarda ilk defa Viyanalı galerilerin bir araya getirildiği “Art From Vienna” seçkisi de teşhir ediliyor.