Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan’da 1969’daki bir inşaat çalışması sırasında 6 metre boyunda, 60 metre çapında bir mezar tespit edildi. Yapılan kazı çalışmasında üzerine hayvan motifleri işlenmiş 3 bini aşkın altın üçgen plakanın yer aldığı “Altın Elbiseli Adam” adı verilen zırh çıkarıldı. Kaftan, dar süvari pantolonu, diz altında kalan kısa yumuşak çizmeden oluşan zırhta dünya hâkimiyetini simgeleyen 4 okla, 2 kanatlı at motifi bulunuyor. Silah olarak 150 farklı büyüklükte altın plaka işlenmiş kılıç, hançer, altın işlemeli kamçı yer alıyor. Bir hakana ya da oğluna ait olduğu düşünülen 2 bin 500 yıllık Altın Elbiseli Adam zırhı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. Türklerin atalarının, 2 bin 500 yıl öncesinde büyük bir devlet ve medeniyet kurduğunu, kendi yazı dilleri bulunduğunu ispatlayan zırh, 12 Ekim’e kadar görülebilecek.