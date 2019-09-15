Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk ayağı 28 Kasım 2018 tarihinden Hindistan'da bizzat Prens Mr. Lakshyaraj Sing Mewar tarafından açılışı yapılan 'Ziyaretçiler' 28 Eylül 2019 saat 17:00'da Beyoğlu İFSAK'ta sanatseverlerle buluşuyor.

UNESCO ödüllü ve 'Hindistan Kraliyet Düğünü'nü fotoğraflayan sanatçı olarak adını tarihe yazdıran Yunan sanatçı Meropi Mitrou; bu kez 'sizin için evi tanımlayan şey nedir?' sorusunun yanıtını arıyor.

Dünyanın farklı noktalarından gelerek, yolları Hindistan'da kesişen onlarca farklı insanın kendi 'ev'ini tanımladığı 'Ziyaretçiler' sergisi, 'yuva' kavramının insanların ruhundaki özünü sorguluyor.

"Yuva;

Bilirsin, ihtiyacın olan her şeyin içinde olduğunu.

Bir gün, ondan uzaklaşsan bile,

bilirsin, seni güvenle aynı yerde beklediğini.

Tekrar buluştuğun zaman,

sarılır sana ve kanayan dizlerini öperek büyütür seni.

Derinden bilir, güneşin bulutların arasından parladığını görünce güldüğünü.

İçinin sonsuz büyüklüğü,

fiziksel coğrafyaların sınırlarından,

ve mekanların duvarlarından bağımsız,

ve mananın ötesindedir.

bedenim o yerin şimdiki kiracısı

Yuva;

İçimdeki dingin hayallerimin kutsal yeri."

Sizin için ev nedir? sorusuna cevap aranan sergi, 28 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Beyoğlu’nda İFSAK’ta yapılıyor.