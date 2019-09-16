Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’de sinemanın rüzgârı sonbaharda daha süratli esecek! Önümüzdeki günlerde İstanbul’un yanı sıra Anadolu’nun birçok şehri prestijli film festivallerine ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz cuma günü başlayan “!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali”, 22 Eylül’e kadar dikkat çeken filmleri sinemaseverlerle buluşturuyor. ‘!f İstanbul’da yer alan toplam 98 filmin arasında Roy Andersson’un ‘About Endlessness’i, Jim Jarmush’un ‘The Dead Don’t Die’ı, Dominga Sotomayor Castillo’nun ‘Too Late to Die Young’ı ön plana çıkıyor.

İLK DURAK !F İSTANBUL

Eylül sonunda sinema dünyasının yüzü Anadolu’ya çevrilecek. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Eylem Kaftan’ın “Kovan” filmi, Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık”ı ve Serhat Karaaslan’ın yönetmenliğini yaptığı “Görülmüştür” filmi Adana’daki ulusal yarışmada yer alan iddialı filmlerden… Ustaları ağırlayacak festivalde, dünya çapındaki yönetmenlerin hocası Xie Fei’yi de “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” verilecek. Bu yıl 25-28 Eylül’de Safranbolu’da tertiplenecek 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 33 dokümanter filmi seyirciyle buluşturacak.

Bodrum Türk Filmleri Haftası ise Altın Koza ile eş zamanlı olarak yerli sinemanın son örneklerini beyazperdeye getirecek. Festival, 20-27 Eylül tarihleri arasında Bodrum ve Yunanistan’ın Kos Adası’nda yapılacak. Ayvalık Film Festivali de bu sene 4-9 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

YENİ ALTIN PORTAKAL

Bir dizi değişikliklerle gelecek olan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin seyirci ile buluşma tarihi 26 Ekim… Altı gün boyunca devam edecek festivalde, Yeşilçam geleneği ön plana çıkarılacak. “Ulusal Yarışma”nın geri getirildiği festivalde yerli filmler sıkı bir yarışa girişecek! Filmekimi 1-13 Ekim’de, Boğaziçi Film Festivali ise 18-25 Ekim’de sinemanın rotasını tekrar İstanbul’a çevirecek. Bu sene yapılıp yapılmayacağı tartışma mevzuu olan Malatya Uluslararası Film Festivali ise 15-19 Kasım’da gerçekleştirilecek.