Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanat bu defa çevre problemlerine bienalle ses oluyor. “Yedinci Kıta” başlığını taşıyan 16. İstanbul Bienali, günümüzün en acil konularından birine dikkat çekiyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding sponsorluğunda yapılan bienal önceki gün kapılarını açtı. Küratörlüğünü Nicolas Bourriaud’nun üstlendiği faaliyette, insanlığın sebep olduğu tabii veya kültürel atıklara temas eden sanat çalışmalarına yer veriliyor. Bunların bulunduğu yere de “Yedinci Kıta” ismi veriliyor.

YİRMİ BEŞ ÜLKE 56 SANATÇI

Bienalde Deniz Aktaş’ın “Yokyerler” adlı serisi, şehirlerdeki çürümeyi, çevresel çöküşü ve göç eden insanları yansıtıyor. Sanatçı Simon Fujiwara ise İstanbul’da bir lunapark imalatçısının çöp kutusunda bulduğu pop ikonu figürleri ile yaptığı “Dünya Çok Küçük’ adlı eserini sergiliyor. Fujiwara’nın heykelsi eseri, kapitalizmin vahşi yönüne vurgu yapıyor. 2008 yılında ölen tanınmış sanatçı Anzo’nun eserleri de bienalde görülebiliyor. İspanyol ressamın Tecrit adlı serisi, bilişim teknolojilerinin ve şirketlerin şekil verdiği soğuk dünyayı ve yabancılaşmayı ortaya koyuyor.

İstanbul Bienali, bu yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin Tophane’deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada’da ziyaretçilerini ağırlıyor. 25 ülkeden 56 sanatçının 220’den fazla eserinin sergilendiği bienale, Türkiye’den sekiz sanatçı katılıyor.