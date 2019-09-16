Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

10 Kasım’a kadar Macar Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluşacak olan sergi, insanın tabiat üzerindeki yıkıcı etkisine “kuş bakışı” bir perspektif sunuyor. Otuz yıllık sanat kariyerini dünyanın “yeni manzaraları”nı kendine has üslubuyla resmetmeye adayan Baranyai, resimlerinde uydu fotoğraflarından yola çıkarak, insanın meydana getirdiği hasara dikkat çekiyor. Uzaktan bakıldığından uydu fotoğraflarının netlik ve nesnellik duygusunu veren tabloları, yakınlaştıkça dağılmaya ve öznelleşmeye başlıyor. Ele aldığı manzaraların yanında Baranyai, bu üslubuyla da izleyiciyi dünyayla, tabiatla yeni bir rabıta kurmaya davet ediyor.