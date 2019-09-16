Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Bir Başka Rusya” programıyla başlayan yeni sezon, “Fear and Fantasy Festival”, “Almanya’dan Yepyeni Filmler” ve bu yıl 8. defa tertiplenecek olan “Biz de Varız” seçkisiyle devam edecek. Rus sinemasının karanlıkta kalan yüzüne bakan “Bir Başka Rusya” adlı program, 19-29 Eylül tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Programda korkudan komediye, stil ve tür bakımından farklı örnekler bulunuyor. Programdaki “Aritmi”, “Yaşamak”, “Kış Yolculuğu”, “Kız Çocuğu”, “Mari Çayırının Kutsal Eşleri” ve “Kokoko” adlı eserler Türkiye’de ilk defa seyirciyle buluşacak.