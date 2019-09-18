Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

50’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vehbi Koç Vakfı (VKV) tarafından hayata geçirilen sanat kurumu, dün bir sergiyle sanatseverlerle buluştu. “Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa’dan Çağdaş Seramik” başlıklı ilk sergi, geçmişten günümüze anlatılagelen hikâyelerden ilham alan seramik eserler ile kil ve seramiğin insanlık tarihindeki izini sürüyor. Osmanlı Türkçesinde sergi mekânı manasına gelen adıyla Meşher, tarihî araştırmalardan aktüel sanata uzanan geniş çaplı sergilerinin yanı sıra atölye ve konferans gibi faaliyet serileriyle zamanlar ve kültürler arasında yeni irtibatların başlatılmasını destekleyecek.