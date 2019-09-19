Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, festivalin aslında 50’nci yılının olduğunu ancak bazı senelerde yaşanan aksaklıklar yüzünden yapılamadığını söyledi. Festival kapsamında filmler 23-29 Eylül tarihleri arasında Cinemaximum ve Arıplex sinema salonlarında seyredilebilecek. Festivalin 23 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek açılış töreninde Ömür Boyu Başarı Ödülü Çin sineması yönetmenlerinden Xie Fei’ye; Orhan Kemal Emek Ödülleri, Erdoğan Engin ve Derya Ergün’e; Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri, Zuhal Olcay ile Zülfü Livaneli’ye verilecek. Altın Koza Ödülleri ise 28 Eylül’de sahiplerini bulacak.