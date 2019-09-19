Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı Akıncıları, ‘Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından görkemli bir prodüksiyonla sinemaya taşınıyor. Proje tasarımı ve senaryosu da Mehmet Bozdağ’a ait ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’, İstanbul’un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmed’in Avrupa’daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri ‘akıncılar’ın hikâyeleri üzerinden ele alıyor. Tarihe Boşnak katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa’yla ittifaka girince Fatih’in akıncıları, Lazar’ın planlarını bozmak için harekete geçerler... Film; hikâyesi, oyuncu kadrosu, kostüm ve dekoruyla dev prodüksiyonlarla boy ölçüşecek şekilde tasarlandı. Film, Türkiye ile aynı zamanda uluslararası bir dağıtım ve tanıtım kampanyasıyla Avrupa, Latin Amerika, ABD, Orta Doğu ve Asya’da da vizyona girecek.