Mobil dijital platformu TV+, yeni dönemde Kolombiya yapımı Wild District dizini yayınladığını duyurdu. Başrolünde 'Narcos' dizisiyle tanınan Juan Pablo Raba’nın yer aldığı ve gerçek olaylardan ilham alan Wild District, Kolombiya’nın kaçırılan çocuklarla, evden kopan babalarla, dağılan hayatlarla dolu tarihini etkileyici bir üslupla, aksiyon dolu bir hikayeye aktararak anlatıyor. Dizide Juan Pablo Raba, yeni bir yaşam kurma amacıyla yıllardır görmediği ailesinin yanına dönen ama bunun yerine kendini suçla dolu bir dünyanın ortasında bulan John Jeiver’i canlandırıyor.

Yapılan bilgilendirmede; yeni sezonda Wild District'in haricinde yine bir gizemli suç öyküsü olan Victor Lessard ve ikiz kız kardeşlerden birinin kaybolmasıyla açığa çıkan aile sırlarını anlatan Beyond the Appearances gibi yapımlar takip edeceği belirtildi. Ayrıca, dünya üzerindeki gizemli bölgelere odaklanan uluslararası standartlarda çekilmiş etkileyici bir Türk belgeseli Saklı Dünyalar - Stories of the Hidden Worlds TV+ özel seçkisi içerikleri arasında yer aldı.

Ataç Tansuğ: "TV+’ın yaygınlaşması dijital ihracat için önemli"

TV+’ı hem teknolojik hem de içerik anlamında devamlı geliştirmeye devam edeceklerini söyleyen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, uygulamanın 14 milyon mobil iletişim cihazına indirildiğini belirterek: "159 kanalda hem zengin içerik hem de seyir zevkini artıran pek çok yenilik ve kolaylık sunuyoruz. Bu sayede mobilden günde 85 dakika, evden 8.4 saat izlenmeye ulaştık. Mobil kullanımda lider konumda olan TV+’ın Türkiye’de geniş kitlelere ulaşması, çok önem verdiğimiz dijital ihracata katkı sağlayacak. Bu da Türkiye ekonomisine büyük faydalar getirecek".

Barış Zavaroğlu: "Yaşanmış olaylardan beslenen içerikler izleyiciyi çok etkiliyor"

Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu da TV+ Özel’in ilk projesi olarak Wild District'i seçme sebeplerinin etkileyici hikayesi olduğunu söyleyerek, "İzleyiciyi en çok etkileyen yapımlar, genellikle yaşanmış olaylardan beslenen içeriklere sahip. ‘Wild District’ de Kolombiya’nın gerçeklerini anlatıyor ve bunu etkileyici bir anlatımla yapıyor. Dünya çapında beğenilen ve çok izlenen işlere TV+’ta yer vermeye devam edeceğiz. ‘Sen Nereye TV Oraya’ prensibiyle kullanıcılarımızın en heyecanlı ve eğlenceli işlere her yerde ulaşmalarını sağlayacağız. Buna dünyanın en önemli futbol liglerini, NBA’i, milyonları ekran başına toplayan tenis turnuvalarını kapsayan spor yayınlarımızı, çocuklara yönelik kanal ve programlarımızı da ekleyince ne kadar zengin bir içeriğe sahip olduğumuz ortaya çıkıyor".