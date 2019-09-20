Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklar Ülkesi KidZania, Türk Dil Bayramı’nın 87’nci yılı dolayısıyla birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacağını açıkladı. 26 Eylül Perşembe günü 1932 yılındaki birinci Türk Dili Kurultayı’ndan beri ülkemizde her yıl kutlanan Türk Dil Bayramı’nda Türkçe’nin değerleri masaya yatırılıyor. Yapılan bilgilendirmede; KidZania İstanbul, 26-29 Eylül tarihlerinde bu kez Türkçe’nin güzelliklerini eğlendirerek öğretecek.

Minik misafirler KidZania Meydanı’nda düzenlenecek kelime yarışması ile kelimeleri harflerine ayıracak ve yazım yanlışlarını en aza indirecek. Bu sayede bir yandan zamanı doğru kullanma alışkanlığı edinecek olan çocuklar, bir yandan da kelime bilgilerini genişletip telaffuz hatalarını azaltacak. Ayrıca KidZania Gazetesi’nde Türk Dil Bayramı ile ilgili röportaj ve haber çalışmaları gerçekleştirecek misafirler, radyoda özel sohbetler de düzenleyecek ve Şefler Akademisi’nde harfli atıştırmalık yapıp afiyetle yiyecek.