Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Fotoğraf sanatçısı Pascal Sébah ile Polycarpe Joaillier’in 1885’te Osmanlıda kurduğu “Sébah & Joaillier” fotoğraf stüdyosunun Adalar’a ait kareleri bir sergi ile gün yüzüne çıktı. Adalar’ın 1885-1920 yıllarındaki hâlinin merceğe alındığı enstantaneler, Büyükada’daki tarihî vapur iskelesinde sergileniyor. 25 fotoğraflık sergi Büyükada’yı merkezine alsa da Heybeliada, Burgaz Adası, Kaşık Adası ve Kınalıada’dan kareler de yer alıyor. Enstantanelerde Sébah&Joaillier fotoğrafçılarının, manastırlar, meydanlar ve insanların yanı sıra Adaların ayrılmaz parçası olan eşekleri de objektife aldığı görülüyor. Sergi, Osmanlı devrinde farklı kültürlerden insanların birlikte yaşadığı çok renkli günlere de siyah beyaz karelerle ışık tutuyor. Sergilenen koleksiyonun sahibi olan Joaillier ailesinin beşinci kuşak üyesi Fabrizio Casaretto, Adalar’a ait olan 25 fotoğrafa ulaştığını, bu sayının artabileceğini dile getiriyor. Sergi, Levanten Kültür Mirası Vakfı ve Adalar Müzesi tarafından düzenleniyor.