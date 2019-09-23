Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

MARDİN

Mardin medeniyetlerin ve kültürlerin buluşma noktası olarak bilinir ama bu defa kısa filmler için bir buluşmaya ev sahipliği yaptı... 2016’dan beri farklı sosyal temalarla düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın tanıtımı geride bıraktığımız cuma günü, kadim şehir Mardin’de özel kısa film gösterimleri ile gerçekleştirildi. Bu seneki başlığı “Dijital Yalnızlık” olarak tespit edilen yarışmanın teması hakkında Mardinlilere yapılan röportaj, tanıtım gecesinde seyredildi. “İnternette bana bir çay koy diyebiliyor musunuz? Tabii olmaz” diyen Mardinlilerin sıra dışı görüşleri mülakatlara yansıdı…

HİKÂYELER BURADA

Dijitalleşmenin hayatımıza neler katıp bizden neler götürdüğüne birlikte ayna tutacak olan 4. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın Mardin’den duyurulmasının ise bir sebebi var. Sorularımızı cevaplayan yarışmanın sanat direktörü Zeynep Atakan, bugüne kadar yapılan yarışmaların Mardin gibi Türkiye’nin doğu şehirlerinden yoğun başvuru geldiğini söylüyor. Atakan “Asıl hikâyeler burada. Büyükşehirlerde hayatın hızından ötürü herkesin kafası çok karışık ve insanlar birbirinden etkilenebiliyorlar. Doğu’dan ve diğer Anadolu şehirlerinden gelen filmlerde hikâyelerin daha güzel işlendiğini görüyoruz. Mesela yarışmanın ikinci yılında on beş finalistin dokuzu şehir dışından gelmişti” diye konuşuyor. Yarışmanın teması hakkında da değerlendirmede bulunan Atakan “Dijital Yalnızlığı başlı başına bir mağduriyet olarak görmüyoruz. Bunu toplumun bir gerçeği olarak kabul ediyoruz. Günümüzde her şey dijitalleşme üzerinden ilerliyor. Ama değişimin pozitif mi negatif mi olduğunu düşünmemiz gerekiyor. İki taraflı bakmak gerekiyor” şeklinde konuşuyor.

Sabancı Vakfı Genel Müdiresi Nevgül Bilsel Safkan ise şunları söylüyor: İnternetin ve sosyal medyanın hepimizin hayatını ele geçirdiği günümüzde gençlerin giderek dijital bağımlılığa ve yalnızlığa doğru gittiğini görebiliyoruz. Gençlerin sosyal medyada daha fazla ‘like’ almak üzerine kurdukları bu sanal dünyada, teknolojinin doğru kullanımı çok önemli.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması için başvurular 22 Kasım 2019’a kadar devam edecek. Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla beş dakika uzunluğunda olması ve dijital yalnızlık problemini anlatmaları gerekiyor.

OSCAR’LI SANATÇI KANAAT ÖNDERİ

Sabancı Vakfı 4. Kısa Film Yarışması’nın kanaat önderi, Oscar ödüllü film müziği bestecisi Ludovic Bource oldu. Fransız besteci, Mardin’de gerçekleşen özel film gösterimine video mesajı göndererek gençlere yarışmaya katılma çağrısı yaptı. Oscar ödüllü besteci Ludovic Bource “Dijitalleşmeyi inkâr etmenin ve kendimizi bu dünyanın dışında tutmanın imkansız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dijital yalnızlığı beraberinde getiriyor ve bu yalnızlık gözle görülmese bile her yerde bizi takip ediyor, âdeta toplumumuzu kemiren bir olguya dönüşüyor. Şahsi verilerimizi, vicdani değerlerimizi, özgürlüklerimizi ve bizi biz yapan birçok şeyi elimizden alıyor” dedi.