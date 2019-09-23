Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

29 Eylül’e kadar devam edecek festivalde, bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması gerçekleştirilecek. Festival çerçevesinde dünya sinemasının seçkin örnekleri, özel gösterim bölümleri, atölyeler, sergiler ve mülakatlar yer alacak. Yerli sinemanın ön plana çıkarılacağı Altın Koza’nın “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması” iddialı filmlerin rekabetine sahne olacak. Bu kategoride yarışacak 12 film arasında Semih Kaplanoğlu imzası taşıyan “Bağlılık-Aslı”, Serhat Karaaslan’ın “Görülmüştür”ü, Nihat Durak’ın “Kapı”sı ve Cenk Ertürk’ün yönettiği “Nuh Tepesi” dikkat çekiyor. Juri önüne çıkmaya hak kazanan filmlerden üçü dünya prömiyerini, dördü ise Türkiye prömiyerini Adana’da yapacak. Beş film ise, yönetmenlerin ilk eseri…